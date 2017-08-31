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Eski Bakan Çelik'ten mavi tur keyfi

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), (DHA) - MİLLİ Eğitim ve Kültür eski bakanlarından AK Partili Hüseyin Çelik, ailesi ile birlikte Bodrum'da çıktığı 5 günlük mavi turdan dönerek, ilçeden ayrıldı

31 Ağustos 2017 19:41

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), (DHA) - MİLLİ Eğitim ve Kültür eski bakanlarından AK Partili Hüseyin Çelik, ailesi ile birlikte Bodrum\'da çıktığı 5 günlük mavi turdan dönerek, ilçeden ayrıldı.
Eski bakanlardan Hüseyin Çelik, eşi Şahsenem Çelik, üç çocuğu ve torunları ile geçen 26 Ağustos\'ta Bodrum\'dan 30 metre uzunluğundaki \'Silver K.\' isimli yelkenli yat ile mavi tura çıktı. Bodrum\'un cennet koyları Kissebükü, Karaada, Tavşan Burnu, Mazı ve Çökertme\'yi gezen eski Bakan Çelik ve ailesi dün öğleden sonra Bodrum\'a döndü. Göltürkbükü açıklarına demirleyen yattan beraberindekilerle inen Çelik, zodyak botla Göltürkbükü Balıkçı Barınağı\'na geçti. Oldukça neşeli olduğu görülen Çelik ve beraberindekiler burada kendilerini bekleyen araca binip, ilçeden ayrılmak üzere Milas- Bodrum Havalimanı\'na geçti.
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