Eski bakan Çağlayan'a saati sorduğu için kovulan doktor konuştu

17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında, pahalı bir saat de dahil olmak üzere bazı 'hediyeleri' kabul ettiği iddiası ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalan eski bakan Zafer Çağlayan'a, bir restoranda "Saat kaç" diye sorduğu için işten atılan doktor o akşam yaşananları anlattı.

17 Aralık soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan İranlı işadamı Reza Zarrab'ın kendisine 700 bin TL değerinde saat hediye ettiği iddialarıyla gündeme gelen eski Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'a "saat kaç" dedikten sonra Türkiye 'nin gündemine giren H.E., olaya ilişkin ayrıntıları aktardı. H.E. “Restorandan çıkıyorlardı. Tam bu sırada 'Sayın bakanım saatiniz kaç' diye sordum. Zafer Çağlayan ironiyi önce anlamadı. Dönüp saati söyledi. 3 adım attıktan sonra mesele dank etti. Yanındakiler saldırmaya çalıştı. Ancak darp edemediler” diye konuştu.

Taraf gazetesinin iki gündür manşetten duyurduğu haberler üzerine gündeme gelen H.E. Odatv.com haber portalına yaptığı açıklamada, konunun aylar önce Sözcü ve Aydınlık gazetelerinde haber yapıldığını hatırlatarak, o dönem medyanın konuya ilgi göstermediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Olay mesai saati içinde değil, akşam saat 23.00 civarında oldu. Biz onların masasına gitmedik. Onlar restorandan çıkıyorlardı. Tam bu sırada 'Sayın bakanım saatiniz kaç' diye sordum. Zafer Çağlayan ironiyi önce anlamadı. Dönüp saati söyledi. 3 adım attıktan sonra mesele dank etti. Yanındakiler saldırmaya çalıştı. Ancak darp edemediler. Araya girenlerle ortalık sakinleşti.

Ben K. Hastanesi'nde departman yöneticisiydim. Ertesi gün sabah hastaneyi aramışlar. Öğlen saatlerinde işten çıkarıldım. Haberlerde 2 kişi çıkarıldılar diyor. Ancak diğer işten çıkarılan kişinin bu olayla ilgisi yok. Olay sırasında yanımda değildi, başka birisiydi. Benden sonra gelen yönetici kendi ekibini kurarken onu işten çıkarmış. Yani 'saat kaç' sorusunu sorup işten çıkarılan tek kişi benim."