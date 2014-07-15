T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski bakan Çağlayan'a saati sorduğu için kovulan doktor konuştu

Eski Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'a 'saat kaç' diye sorduktan sonra işten atılan doktor olaya ilişkin ayrıntıları anlattı

15 Temmuz 2014 16:13

17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında, pahalı bir saat de dahil olmak üzere bazı 'hediyeleri' kabul ettiği iddiası ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalan eski bakan Zafer Çağlayan'a, bir restoranda "Saat kaç" diye sorduğu için işten atılan doktor o akşam yaşananları anlattı.

17 Aralık soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan İranlı işadamı Reza Zarrab'ın kendisine 700 bin TL değerinde saat hediye ettiği iddialarıyla gündeme gelen eski Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'a "saat kaç" dedikten sonra Türkiye 'nin gündemine giren H.E., olaya ilişkin ayrıntıları aktardı. H.E. “Restorandan çıkıyorlardı. Tam bu sırada 'Sayın bakanım saatiniz kaç' diye sordum. Zafer Çağlayan ironiyi önce anlamadı. Dönüp saati söyledi. 3 adım attıktan sonra mesele dank etti. Yanındakiler saldırmaya çalıştı. Ancak darp edemediler” diye konuştu.

Taraf gazetesinin iki gündür manşetten duyurduğu haberler üzerine gündeme gelen H.E. Odatv.com haber portalına yaptığı açıklamada, konunun aylar önce Sözcü ve Aydınlık gazetelerinde haber yapıldığını hatırlatarak, o dönem medyanın konuya ilgi göstermediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Olay mesai saati içinde değil, akşam saat 23.00 civarında oldu. Biz onların masasına gitmedik. Onlar restorandan çıkıyorlardı. Tam bu sırada 'Sayın bakanım saatiniz kaç' diye sordum. Zafer Çağlayan ironiyi önce anlamadı. Dönüp saati söyledi. 3 adım attıktan sonra mesele dank etti. Yanındakiler saldırmaya çalıştı. Ancak darp edemediler. Araya girenlerle ortalık sakinleşti.

Ben K. Hastanesi'nde departman yöneticisiydim. Ertesi gün sabah hastaneyi aramışlar. Öğlen saatlerinde işten çıkarıldım. Haberlerde 2 kişi çıkarıldılar diyor. Ancak diğer işten çıkarılan kişinin bu olayla ilgisi yok. Olay sırasında yanımda değildi, başka birisiydi. Benden sonra gelen yönetici kendi ekibini kurarken onu işten çıkarmış. Yani 'saat kaç' sorusunu sorup işten çıkarılan tek kişi benim." 

ETİKETLER

zafer çağlayaneski bakansaat kaç17 aralıkyolsuzlukreza zarrabtarafdoktorrestaurantkovuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24