Eski Bakan Bayraktar'ın oğlu yemek işini nasıl aldı?

Eski Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’un, bir inşaat şirketinin yemek işini gayri resmi ortağı olan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’a verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya imzalı habere göre, Meclis’e gönderilen “yasal dinleme kayıtları”nda eski Bakan Bayraktar’ın oğlunun yemek işini nasıl aldığı yer aldı. Cumhuriyet gazetesindeki haber şöyle:

17 Aralık yolsuzluk operasyonu kapsamında hakkındaki fezleke Meclis’e gönderilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili “yasal dinleme kayıtları” bakanlık bürokratlarının TOKİ dosyasının iki numaralı şüphelisi oğul Abdullah Oğuz Bayraktar’a çalıştığını ortaya koydu.

Fezlekeye giren kayıtlarda dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ihale kazanan inşaat şirketlerinin yemek işlerinin oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın gayri resmi ortağı olduğu Pınar Yemek isimli şirkete verilmesi için talimat verdiği görülüyor.

Bakan Bayraktar, dönemin Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’a, yemek işini “Abdullah’ın adamlarına mı şey yaptın” diye soruyor. Kurum da Bayraktar’a, “Birini Abdullah’a verdik bakanım” diye yanıt veriyor.

Meclis’e gönderilen dinleme kayıtlarında, İstanbul Kayabaşı’nda binlerce konutluk iş yapan inşaat şirketinin yemek işinin başka bir firmaya verilmek üzereyken Bakan Bayraktar’ın devreye girmesiyle oğul Bayraktar’ın gayri resmi ortağı olduğu şirkete kaydırıldığı ortaya çıkıyor. Bu önemli diyalog da yine Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’la Erdoğan Bayraktar arasındaki telefon dinlemesine takılıyor.

Savcılık fezlekesinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO ile herhangi bir şekilde ticari veya resmi işlemleri olan inşaat şirketlerine, enerji ve yemek işlerini Abdullah Oğuz Bayraktar’ın gayri resmi ortağı olduğu DAF Enerji ve Pınar Yemek isimli şirketlere vermeleri için baskı yaptıkları, söz konusu şirketlerin de işlerinin aksayacağı endişesiyle kendilerini mecbur hissederek şüphelilerin isteklerini yerine getirdikleri, bazı şirketlerin işlerini başka şirketlere vermiş olsalar da, şüphelilerin müdahalesi sonucu iptal ederek DAF Enerji ve Pınar Yemek isimli şirketlere verdikleri görülmüştür” tespiti yapılıyor.

Savcıya göre varsayımdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk dosyasında TOKİ dosyasının 2 numaralı şüphelisi Abdullah Oğuz Bayraktar’dı. Bu isimle ilgili yolsuzluk soruşturmasında Savcı Ekrem Aydıner’in verdiği takipsizlik kararıyla “kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. 30 Nisan 2014 tarihli takipsizlik kararında Bayraktar’ın oğluyla ilgili bölüm şöyle anlatılıyordu: “Şüpheliler Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Sadık Soylu ve TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu’nun TOKİ veya Emlak Konut GYO ile herhangi bir şekilde ticari veya resmi işlemleri olan şirketlerine enerji ve yemek işlerini Abdullah Oğuz Bayraktar’ın gayri resmi ortağı olduğu DAF Enerji ve Pınar Yemek isimli şirketlere vermeleri için telkin ve yönlendirmelerde bulundukları iddia edilmiş ise de bu yöntemle zorla herhangi bir şirkete iş yaptırıldığına dair delil bulunmadığı, bu yöndeki iddianın varsayımlara dayandığı…”

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