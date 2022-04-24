Eski bakan Bayraktar: Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her Türkiye vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı Atatürk paylaşımına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bayraktar, "Atatürk’ü tanıtmaya çalışan bir önceki tweetimde, kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her Türkiye vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim." dedi.

Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan'da sosyal medya hesabından Atatürk fotoğraflarının yer aldığı bir videolu mesaj paylaştı. Videoda şöyle denildi:

"Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngiliz'e karşı mücadele ediyor, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İtalyan’ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa’da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa’daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk.

“(Atatürk) İktidara gelir gelmez ‘Kuran'ı güncelleyelim' demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam'ın hükümlerini uygulayamayız' demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım' demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran'ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme et, ne demek istiyor Cenab-ı Hak’ dedi.”

Bayraktar'ın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında tartışmalara neden olan ve “İslam'ın güncellenmesi gerekiyor” sözlerine de göndermede bulunulduğu yorumları yapıldı.