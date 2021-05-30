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Eski bakan Bayraktar: Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi

30 Mayıs 2021 14:34

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski  Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi..." paylaşımını yaptı. 

Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tavassutla iş yapmanın birçok mahsurları var... Referanslara bakmak,verileri incelemek ve liyakati dikkate almak iyidir. Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler ,çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi..." ifadesini kullandı. 

Erdoğan Bayraktareski bakanpaylaşımbitiriyor bizi
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