Eski AYM Başkanı Özden: Erdoğan'ın önerisi hukuksuzluğun cehennemine yol açar

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Sözcü gazetesi yazarı Yekta Güngör Özden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir erkek tarafından yüzüne asit türü bir sıvı dökülmesiyle yüzünün bir bölümü yanan, sağ gözünü de kaybeden Berfin Özek'in davasına atıfta bulunarak, "Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınıza kulak verin" sözlerini bugünkü köşesinde eleştirdi. Özden, "Keyfîlikten sakıncalara kadar uzanacak nice olumsuzluk ve kötülüğü içerecek böyle bir uygulama, hukuksuzluğun cehennemine yol açar." görüşünü savundu.

Özden, "Siyasal etki ve ilişki kötülüklerinden yakınıldığı günümüzde kişiselliği, gelişigüzelliği, her tür el atma ve aykırılığı içerir. Bay RTE'nin kanal direnişi de böyledir. İstanbul onun ya da AKP'nin değil, tüm ulusundur. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haklı ve yerinde tepkisine karşı çıkışıyla Bay RTE, dikta türü bir tutum sergilemektedir. 'Dediğim dedik' inadının gerçek demokrasilerde yeri yoktur. Siyasal derebeylik geçmişin çukurlarına gömülmüştür. Partizanlık inadı demokratlıkla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.

Özden, "AKP liderinin yukarıda değindiğimiz önerisi, kural yerine kuralsızlığın geçerli olmasıdır. Sakıncalıdır. Zaten temel kuralda; 'Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler' denilerek, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları vurgulanmıştır (Anayasa Mad. l38/l). Bu kural kişiselliğe kıydırılamaz. Türkiyemiz kimsenin çiftliği değildir. RTE'nin güç deneme türü direnişi, demokratik değil, baskıcı bir tutumdur." düşüncelerini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

bir erkek tarafından yüzüne asit türü bir sıvı dökülmesiyle yüzünün bir bölümü yanan, sağ gözünü de kaybeden Berfin Özek davasında zanlı Casim Özan Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl hapis cezası almasına tepki gösterdi. Yargı mensuplarına seslenen Erdoğan, "Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınıza kulak verin" dedi.