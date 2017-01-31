Eski Aydınlık Yazı İşleri Müdürü'ne 'TUSKON' tutuklaması

Aydınlık gazetesi eski sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Bozkurt hakkında, Gülen cemaatine yakın iş adamlarının kurduğu TUSKON'un tekzibini yayımlamadığı gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.

TUSKON'un 2011'de açtığı bir davada o dönem Aydınlık'ın sorumlu yazı işleri müdürü olan Bozkurt, tutuklama kararını Twitter'dan duyurarak, "Ortada TUSKON yok! Ama ben TUSKON'un tekzibi yayımlanmadığı için 2011'de açtığı davadan, 50 bin lira bulunmazsa Niğde'de tutuklanmak üzereyim. Tüm dernekleri kapatılmış, başkanı FETÖ'den firar etmiş biz bunların ne olduğunu 6 yıl önce yazmışız, şimdi FETÖ yüzünden tutuklanıyorum" diye yazdı.