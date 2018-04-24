Eski Aydın Emniyet Müdürü 'FETÖ'den tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Aydın Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel'in de olduğu 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğün'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan Temel dahil 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da 14 Nisan'da, 'FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alınmıştı.