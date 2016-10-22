T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski askerlik şube binasından 2 erkek cesedi çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde daha önceden askerlik şubesi olarak kullanılan binanın deposunda mühimmattan sonra bu defa 2 erkek cesedi bulundu

22 Ekim 2016 20:33

Mardin'in Derik ilçesinde eskiden askerlik şubesi olan, şimdi ise ikametgah olarak kullanılan evin deposunda gömülü 2 erkek cesedi bulundu. Derik ilçesinde jandarma istihbarat ekipleri ve terörle mücadele ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evin deposunda PKK'ya ait hazırlanmış pil düzenekleri, 10 kilogram mazot, amonyum nitrat, 19 adet el bombası, boş bixi mermisi mayınları, hücum yelekleri, sigara, bixi mermileri muhtelif miktarda ve spiral makinesi bulunmuştu.

Olay yerinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler toprağa gömülü 2 erkek cesedi buldu. Cesetler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesetlerin, ilçedeki çatışmalar sırasında öldürülen teröristlere ait olabileceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

derikmardinceset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24