Eski askerlik şube binasından 2 erkek cesedi çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde eskiden askerlik şubesi olan, şimdi ise ikametgah olarak kullanılan evin deposunda gömülü 2 erkek cesedi bulundu. Derik ilçesinde jandarma istihbarat ekipleri ve terörle mücadele ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evin deposunda PKK'ya ait hazırlanmış pil düzenekleri, 10 kilogram mazot, amonyum nitrat, 19 adet el bombası, boş bixi mermisi mayınları, hücum yelekleri, sigara, bixi mermileri muhtelif miktarda ve spiral makinesi bulunmuştu.

Olay yerinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler toprağa gömülü 2 erkek cesedi buldu. Cesetler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesetlerin, ilçedeki çatışmalar sırasında öldürülen teröristlere ait olabileceği tahmin ediliyor.