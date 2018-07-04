Eski askeri öğrencilere FETÖ operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polis, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla görüştüğü tespit edilen askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrencinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazartesi günü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı ve onunla görüştüğü tespit edilen eski askeri öğrencilere yönelik Denizli merkezli İstanbul ve Bursa\'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında, askeri okullardan ihraç edilen 5 öğrenci, 1 mahrem imam ile bu kişilere yardımcı olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. İhraç edilen öğrencilerin, mahrem imamla ankesörlü telefonlardan görüştükleri tespit edildi. Gözaltına alınan 7 kişinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.