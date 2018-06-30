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ESKİ ASKERİ LOJMANLARDA YANGIN - 2

  Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL DHA Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı

30 Haziran 2018 12:20

 

Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL DHA

Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev yandı.

Yangın saat 08.20\'de çıktı. Eski askeri lojmanlarda bulunan 12 katlı bir binanın 7\'inci katını alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan daire kısa sürede söndürüldü. Üst katlarda  mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar

 

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