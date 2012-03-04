12 Eylül darbesinde Ankara Siyasi Şube Müdürü olan Hasan Eryılmaz öldürüldü!

T24 - 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde "Siyasi Şube Müdürü" olan Hasan Eryılmaz, Ankara'da otomobilinin içinde öldürüldü.

Ankara İncek'te emekli bir polis müdürü, aracında vurulmuş olarak bulundu. Emekli emniyet müdürünün silahı yan koltukta bulunurken, yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçidi. Emekli emniyet müdürünün kardeşi, ağabeyinin kendisini, 'birileri önümü kesiyor' diye aradığını ifade etti.

Konya yolundan İncek'e gidişte, 06 ZUY 06 plakalı araç içerisinde, sürücü koltuğunda vurulmuş biri olduğu ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine hareket etti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada, aracında vurulmuş olarak bulunan kişinin, emekli emniyet müdürü Hasan Eryılmaz olduğu anlaşıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere cevap vermeyen Eryılmaz'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber alır almaz olay yerine gelen Eryılmaz'ın kardeşi, ağabeyinin, birilerinin önünü kesmek istediği yönünde kendisine bilgi verdiğini, bu nedenle İncek'e geldiğini söyledi.

Olay yerine gelen Eryılmaz'ın oğlu ve kızı, ağlayarak sinir krizleri geçirdi. Eryılmaz'ın beylik tabancası yan koltukta bulunurken, polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Eryılmaz, 12 Eylül döneminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde "Siyasi Şube Müdürü" olarak görev yaptı. 12 Eylül askeri savcılarından Nurettin Soyer, Uğur Mumcu'ya verdiği söyleşide, darbe sırasında MHP'lilerin sorgusunu anlatırken Hasan Eryılmaz'ın da adını anmıştı. Soyer, daha sonra aranan bazı MHP'lilerin o sırada Ankara'da Siyasi Şube Müdürü olan Hasan Eryılmaz tarafından bırakıldığını Mumcu'ya söylemişti.

Soyer, Uğur Mumcu'nun "Eryılmaz tek başına mı bıraktı bunları" sorusu üzerine, "Bana sordu; 'Albayım, bunların bir ilişkileri yok, bırakalım mı?' O zaman salacaksınız, dedim" yanıtını vermişti.