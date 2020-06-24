Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Vedat Aydın yaşamını yitirdi 

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vedat Aydın, yaşamını yitirdi. Aydın’ın cenazesi, bugün Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "1993 - 1994 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Vedat Aydın’ın hayatını kaybettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Vedat Aydın kimdir?

1955’te Ankara Bala’da doğan Vedat Aydın, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın 21 Eylül 1993’te Başbakan Yardımcısı olması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1994 yerel seçimlerine kadar görevde kaldı. Aynı yıllarda MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.

Kamu Ortaklığı’nı temsilen Türk Traktör Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Kurultay delegeliği yaptı.