Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Sayıştay raporuna takıldı: Şirketlere yatırılması gereken 132 milyon lira  ‘ödenmiş gibi’ gösterildi

Sayıştay Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2018 yılına ilişkin Denetim Raporu’nu yayımladı. Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasının ardından koltuğa oturan Mustafa Tuna yönetimindeki usulsüzlükler Sayıştay denetçilerinin raporuna yansıdı.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Yaşar’ın haberine göre, mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının, gerçek durumu yansıtmadığı ve sermaye taahhütleri hesabının kullanılmadığı belirlendi. Şirketlere yatırılması gereken 132 milyon 630 bin 529 TL, ödenmediği halde “ödenmiş gibi” gösterildi. Ankara’yı tarihi, sosyal ve kültürel yönden tanıtmak ve TV kanallarında yayımlanmak üzere “Misket Kedi” adıyla yaptırılan çizgi filmin dublaj, çekim, seslendirme gibi tüm işleri tek bir firmaya verildi. Çizgi film ana konsepti ve karakterlerin oluşturulması için 2 milyon 834 bin TL, müzik, karakterler ve miksaj için de 280 bin TL ödendi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

- Tapu kayıtlarında belediyeye ait tarla, çeşme, bağ, çayır niteliğinde olan taşınmazlar arsa veya bina olarak gösterildi. Ayrıca, değer artışları Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na bildirilmedi. Taşınmaz mal envanteri ile mali tabloların taşınmaz hesabında yer alan değerler arasında farklılık olduğu tespit edildi. Arazi ve arsalar hesabındaki fark 357 milyon 157 bin TL, binalar hesabındaki farkın ise 1 milyar 55 milyon olduğu tespit edildi.

-Vezneler aracılığıyla nakit tahsilat yapılmasına karşın kasa hesabının kullanılmadığı belirlendi. Nakit yapılan tahsilat tutarının 397 milyon 17 bin olduğu tespit edildi.

- Altyapı kazı çalışmalarından elde edilen zemin tahrip bedellerinin ilçe belediyelerine aktarılmadığı ortaya çıktı. 2018 itibarıyla 268 milyon 490 bin TL’nin mevzuat gereği ilçe belediyelere aktarılması gerektiği belirtildi. Ayrıca ABB, ilçelerin sorumluluğuna bırakılan yerlerdeki ilan ve reklam vergilerini de kendi bütçesinde topladı. Bu yolla ABB bütçesi 2 milyon TL fazla gösterildi. Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınan geçiş hakkı bedeli de ilçe belediyelerine gönderilmedi.