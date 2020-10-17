Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden: Yargıçlar siyasal iktidara güvenerek böyle kararlar alıyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında hukuk sistemine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. "Ulus olarak bilinmeyen bir yöne doğru gidiyoruz maalesef!" görüşünü paylaşan Turan, yazısında ayrıca Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ve eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un da görüşlerine yer verdi.

Turan'ın aktardığına göre, hukukçular Özden ve Cindoruk'un açıklamaları şöyle:

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden:

"Yargıçların siyasal iktidara güvenerek böyle kararlar aldığı kanaatindeyim. Yerel mahkemenin çabası hukuk dışı bir direnmedir ve hukuk kurallarının tümüne aykırıdır. Eski bir hukukçu olarak derin bir üzüntü duyuyorum.”

Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk:

“Yargıçların göze girmek için yarıştığı bir dönemde Türkiye adına üzülüyorum. Ne yazık ki, Kenan Evren'in darbe döneminden farksız bir dönem yaşıyoruz!”

Turan yazısında ayrıca eleştirdiği dört hukuki kararı şöyle aktardı:

1) Atatürkçü SÖZCÜ'nün 7 mensubu (Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli) hakkında ‘FETÖ'cü oldukları iddiasıyla verilen mahkûmiyet kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. FETÖ ile herkesten çok mücadele eden SÖZCÜ hakkında, geçerli hiçbir delil olmadığı halde verilen kararın onanması, skandaldır ve hukuki değil, siyasidir! Hukuk olsa FETÖ'ye düşman olan Atatürkçü SÖZCÜ cezalandırılmazdı!

2) Anayasa Mahkemesi'nin “Enis Berberoğlu” davasında verdiği “Hak ihlali” kararı yerel mahkeme tarafından tanınmadı. Bu, mahkemenin anayasal düzeni de tanımadığı anlamına geliyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararları bütün kişi ve kurumları bağlayıcıdır. Yerel mahkemenin direnişi, ülkede hukukun bittiğini gösteriyor!

3) Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın “Işıklar yanıyor” şeklindeki paylaşımı da bir hukuk adamına hiç yakışmamıştır ve Anayasa Mahkemesi'ne saldırma ve yıldırma operasyonlarına çanak tutmuştur. Engin Yıldırım 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından göreve getirilmişti. Şimdi, bu sakıncalı paylaşımı “ortalığı karıştırmak için” ortaya attığı iddiaları var.

4) Anayasa Mahkemesi, MHP lideri Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırılarına hedef oldu. Bir hukuk devletinde İçişleri Bakanı'nın böyle polemiklere girmesi düşündürücüdür!

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