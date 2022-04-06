Eski Altın Borsası Başkanı Midhat Şeref hayatını kaybetti

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Eski Maliye Müfettişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve İstanbul Altın Borsası Başkanı Midhat Şeref (74) hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (Mülkiye) bitirdikten sonra müfettiş muavini olarak Maliye Teftiş Kurulu’na giren Midhat Şeref, bürokratik kariyerinde önemli görevler üstlendi. Şeref 7 Nisan Perşembe (yarın) günü, Alanya Tosmur Mezarlığı’ndaki namazgâhda ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Midhad Şeref kimdir?

Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde özel kalem bürosunda da çalışan Midhat Şeref, Mısır kökenli babası Bahaeddin Şeref'in oğlu olarak 1948 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde doğdu. 1971 yılında Mülkiye’yi bitirdikten sonra bürokratik kariyer yolunu seçerek Maliye Teftiş Kurulu’na girdi.

Başbakan Özel Danışmanlığı'nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık görevi de üstlenen Şeref, 2002-2005 yılları arasında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı yaptı.

Ecevit Hükümeti iktidardayken Filistinli gerillaların 13 Temmuz 1979’da Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği’ne baskın yapıp yaklaşık 20 kişiyi rehine aldıkları eylem sırasında yapılan görüşmelerde, o sırada Başbakanlık'ta çalışan Midhat Şeref de, hem baba tarafından Mısırlı olan kökeni hem de iyi derecede Arapça bilgisi nedeniyle aktif rol aldı.

Kan dökülmeden sona erdirilen o eylem, dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’in tartışma yaratan gerillalara sarıldığı anı gösteren fotoğraf karesiyle de siyasi tarihe geçmişti.