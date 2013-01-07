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Dünya

Eski Almanya Cumhurbaşkanı boşanıyor mu?

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un istifasından bir yıl sonra eşi Bettina Wulff'la da ayrıldığını ileri sürdü

07 Ocak 2013 15:39

Bir arkadaşından düşük faizle kredi aldığı gerekçesiyle istifa etmek zorunda kalan eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un eşi Bettina Wulff'la ayrıldığı iddia edildi.

Alman Bild gazetesi internet sitesinde yayınladığı haberde, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un istifasından bir yıl sonra eşi Bettina Wulff'la da ayrıldığını ileri sürdü.

Bir yıl öncesine kadar Alman siyasetinin "örnek çifti" olarak gösterilen Christian-Bettina Wulff çifti ayrıldı. Alman Bild gazetesi, "Bir dönemin şaşalı hayatının da sona erdiğine vurgu" yaptı.

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, bir arkadaşından düşük faizle kredi aldığı için yoğun eleştirilere dayanamayarak istifa etmek zorunda kalmıştı.

Alman medyası, istifa sonrası Wulff çiftinin sorunlar yaşadığını belirtmişti. 

Bild gazetesi, Wulff çiftinin "ayrılık anlaşması" için bir avukatı yetkilendirdiğini iddia etti. "Ayrılık anlaşması"  henüz boşanmaya karar vermemiş çiftlerin kendi aralarında yaptıkları bir anlaşma.

Bild'in Hristiyan Birlik Partisi çevrelerini kaynak gösterdiği haberde, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un geçtiğimiz hafta sonu Grossburgwedel'da ortak yaşadıkları evden ayrılarak, Hannover kent merkezinde kiraya taşındığı belirtildi.

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