Eski Almanya Başbakanı'nın Rus petrol devi Rosneft'teki görevini bırakmak istediği açıklandı

Rus petrol devi Rosneft, şirketle ve Rusya’yla ilişkileri nedeniyle e emekli başbakanlıktan doğan imtiyazlarının bir kısmını kaybeden eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Denetleme Kurulu Başkanı görevinden ayrılacağını açıkladı.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya’nın Ukrayna’ya şubat ayında başlattığı işgalden bu yana Moskova’yla süren bağlantıları nedeniyle tepki çekiyordu.

DW’nin aktardığı habere göre, Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir yönetmelik değişikliğiyle, eski başbakan Schröder'in, başbakanlık ve vekillikten doğan emeklilik maaşı ve koruma polisi hakkı hariç bütün imtiyazları kaldırıldı.

Reuters’ın aktardığı habere göre ise Rus petrol devi Rosneft, eski Almanya Başbakanı’nın şirketteki Denetleme Kurulu Başkanı görevini bırakmak istediğini duyurdu.

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