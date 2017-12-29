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Eski AKP'li vekile tahliye

'FETÖ-PYD' soruşturması kapsamında yargılanan eski vekilin 6 yıl 3 ay hapsi istenmişti

29 Aralık 2017 17:02

'FETÖ-PYD' soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılananan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski AKP Yalova Milletvekili Şükrü Önder, tahliye edildi.

Revizyon gazetesinden Hakan Korkmaz’ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (28 Aralık 2017) 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock’a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, “ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” demişti.

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