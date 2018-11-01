"Eski AKP'li vekil, uyuşturucu baronunu tahliye ettirdi” iddiası Meclis gündeminde

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının eski bir AKP’li vekilin sayesinde tahliye ettirildiği iddiasını Meclis’e taşıdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliye edilmesi için eski AKP'li bir milletvekilinin hakime telkin ve baskıda bulunduğunu iddia etti.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu da söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Tanrıkulu’nun Oktay’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

En büyük yabancı uyuşturucu baronlarından biri olduğu belirtilen ve “Suç örgütü yönetmek ve tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan İranlı Naci Şerif Zindaşti’nin 20 Ekim günü tahliye edildiği haberleri basına yansımıştır. 5 aylık tutukluğunun ardından tahliye edilmesinin ertesi günü tekrar yakalama kararı çıkarılan Zindaşti’nin serbest bırakılmasında AKP’li Eski milletvekili olduğu iddiaları da basına yansıyan haberler arasındadır.

Bu bağlamda;

1.Söz konusu iddialar nedeniyle yakalanmasının ardından; İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi tarafından Naci Şerif Zindaşti’nin aniden tahliye edilmesinin gerekçesi nedir?

2.Tahliyenin ardından HSK’nın açtığı soruşturmada Hakim, “İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu. Devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğunu belirtti” ifadesi göz önünde bulundurulduğunda, soruşturmada bahsi geçen Milletvekili kimdir?

3.Uyuşturucu baronu ile ilişkisi bulunan söz konusu Eski Milletvekilinin AKP’li olduğu iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, Eski Milletvekili ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa, güncel akıbeti nedir?

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İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2018