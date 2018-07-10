Eski AKP'li vekil: "Devleti şirket gibi yönetme" hayalinin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz

T24

Eski AKP milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, yeni kabinede özel sektörden çok sayıda isme yer verilmesinin ‘AKP iktidarının üretim ekonomisinden tamamen vazgeçtiğini’ gösterdiğini savundu. Ünsal, "Devleti şirket gibi yönetme hayalinin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" dedi.

24 Haziran’daki seçimlerinde Saadet Partisi’nden milletvekili adayı olan eski MAZLUM DER Başkanı Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bakanları açıklamasının ardından Twitter’da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Yeni sistem, denge denetlemenin ortadan kalktığı, ruhu birbirinden bağımsız olan 2-3 idari yapı modelinden alıntı copy-paste bir anlayışın ürünüdür, dünyadaki yönetimsel değişimlerle de alakası bulunmamaktadır. Kazakistan buna benzer bir yönetimi değiştirmek istiyor? Sizce neden?