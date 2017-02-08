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Eski AKP'li Osman Can'dan akademisyenlerin ihracına tepki: Özgürlüğe ve demokratik bir düzene ihtiyaç var

686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'yle 330 akademisyen ihraç edilmişti

08 Şubat 2017 17:46

Eski AKP İstanbul Milletvekili, Marmara Üniversitesi Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Üyesi ve Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı Osman Can, Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'yle  330 akademisyenin ihracına karşı çıkarak " Türkiye bu akademisyenleri keşke daha fazla dinleseydi, ihtiyacımız olan daha fazla özgürlük, demokratik bir düzen" dedi.

Can'ın Twitter hesabından yazdıkları şöyle:

1. Siyaset kurumunun yol açtığı sorunları, özgürlük alanını daraltmanın gerekçesi haline getirmek, bu sorunları derinleştirir.

2. İhtiyacımız olan daha fazla özgürlük, kurumsallaşmış, çoğulcu ve katılımcı demokratik bir anayasal düzendir.

3. Başta kürsüdaşım İbrahim Kaboğlu olmak üzere, Yüksel Taşkın, Murat Sevinç gibi ülkenin pek çok değerli akademisyenini ihraç etmek yerine, Türkiye bu akademisyenleri keşke daha fazla dinlese, demokratik bir Türkiye'nin inşasının paydaşı haline getirse...Üzgünüm

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