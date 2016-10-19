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Eski AKP’li milletvekiline ‘Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit’ten dava

Muhammed Çetin’e 9 yıla kadar hapis cezası istendi

19 Ekim 2016 20:34

Eski AKP milletvekili Muhammed Çetin hakkında, bir televizyon programında yaptığı konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammed Çetin’in 14 Aralık 2014 günü İstanbul Bağımsız Milletvekili olduğu sırada Samanyolu Televizyonu’na telefonla bağlandığı belirtilerek, "Şüphelinin FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olan ve bu terör örgütünün yayın organı olarak faaliyette bulunan Samanyolu yayın grubuna bu sebeple emniyet birimlerinin operasyon düzenlemesi üzerine şüphelinin canlı yayına bağlandığı anlaşılmıştır" denildi.

Çetin’in canlı yayında sarf ettiği sözlere de yer verilen iddianamede, Çetin’in alınan savunmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret sözü kullanmadığını söylediği anlatıldı.

Çetin’in savunmasında, suçlamaya konu sözleri kendisinin değil, Mehmet Doğan adlı kişinin başka bir televizyon programına bağlanarak söylediğini belirttiği iddianamede, Mehmet Doğan’ın katıldığı programının video görüntüleri çözümlemesinin yapıldığı ve konuşmaların Mehmet Doğan tarafından söylenmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede Çetin’in, Doğan üzerinden Cumhurbaşkanına tehdit ve hakarette bulunduğunun anlaşıldığı öne sürüldü.

Eski milletvekili Muhammed Çetin hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

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