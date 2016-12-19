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Eski AKP’li meclis üyesinin katil zanlısı teslim oldu

Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

19 Aralık 2016 02:36

Manisa'da Eski İl Genel Meclis Üyesi AKP’li Sabri Şahin, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polise teslim olan zanlı A.Ö ifadesinde, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Habertürk’ten Ahmet Ünsal’ın haberine göre, olay saat 16.00 sıralarında Subaşı Mahallesi Son Sokak üzerinde Irlamaz Rekreasyon Alanı yakınında meydana geldi. 2009-2014 yılları arasında AKP il genel meclisi üyeliği yapan Sabri Şahin (55), kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli yanındaki silahla Şahin'e peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Şahin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Teslim oldu

Olaydan sonra Sabri Şahin'i öldürdüğü iddia edilen 28 yaşındaki A.Ö, İzmir'in Bayındır İlçesi'nde polise teslim oldu. A.Ö.'nün ilk ifadesinde cinayeti alacak meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, AKP Manisa Eski İl Genel Meclisi üyesi Sabri Şahin'i silahlı saldırıda öldürdükten sonra İzmir'in Bayındır İlçesi'nde polise teslim olan cinayet şüphelisi 28 yaşındaki A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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