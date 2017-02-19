Eski AKP'li gençlik kolları başkanı cinsel istismardan tutuklandı

Diyarbakır’da bir kız çocuğuna sistematik olarak cinsel istismarda bulunan 10’u tutuklu 86 kişinin yargılandığı dava kapsamında eski AKP Kulp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kara tutuklandı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir kız çocuğu, 13 Haziran 2014 ve 21 Mart 2015 tarihleri arasında sistematik cinsel istismara maruz bırakıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. İstismara ilişkin 10’u tutuklu 86 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dava kapsamında Kulp ilçesinde aralarında eski AKP Kulp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kara’nın da olduğu en az 10 kişi gözaltına alındı. Mehmet Kara ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı.

Yayın yasağı

Gazete Karınca'nın haberine göre, Mahkeme en son 14 Şubat tarihinde, davanın tümü için geçerli olacak şekilde basın yasağı kararı aldı. Davanın bir sonraki duruşması 28 Mart tarihinde görülecek.

“Görevden alındı”

AKP Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili tutuklanan kişiye ilişkin, "Her ne kadar basında Mehmet Kara isimli şahıs AK Parti Kulp İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak ifade ediliyorsa da bu şahıs yetersizliğinden ötürü görevinden alınmıştır. Şu an ilçe gençlik kolları başkanımız değildir. Referandum süreci gibi hassas bir dönemde maksatlı bir şekilde partimiz yıpratılmak istenmektedir” dedi.