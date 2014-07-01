Eski AKP'li Çamuroğlu: Cumhuriyet mitingleri düzenleyenler, partiye benden daha yakın

Eski AKP’li vekillerden Alevi yazar Reha Çamuroğlu, "Cumhuriyet mitingleri düzenleyenler, halen üyesi olduğum partiye benden daha yakınlar. Bir tuhaflık yok mu?" dedi.

Zaman'dan Ahmet Dönmez'in haberine göre, halen üyesi olduğu AKP'ye eleştiriler yönelten Çamuroğlu, "2007’deki e-muhtıra ve cumhuriyet mitingleri sürecinde milletvekiliydim, “Bugün aynı şartlar olsun, yine teklifi kabul ederim” ifadesini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Meclis'e verdiği "Gülen cemaatini bitirme eylem planı" soru önergesine ilişkin, “Şahsen bana artık her tür operasyon mümkün görünüyor. Hepimiz bunlara tanık olabiliriz” diye konuştu.

Reha Çamuroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

2007’deki e-muhtıra ve cumhuriyet mitingleri sürecinde milletvekili olan Çamuroğlu, “Bugün aynı şartlar olsun, yine teklifi kabul ederim.” diyor. Ancak şartların tamamen değiştiği kanaatinde. O dönemde karşıt olanların bugün yan yana yürüdüğüne dikkat çekiyor. “Cumhuriyet mitingleri düzenleyenler, halen üyesi olduğum partiye benden daha yakınlar. Bir tuhaflık yok mu?” diye soran Çamuroğlu, bugün birçok problemin pusulayı şaşırmaktan kaynaklandığını düşünüyor.

İslamcı kimlikle Müslümanlığın bu dönemde net bir şekilde ayrıştığı tespitini yapan Çamuroğlu, "Gülen cemaatini bitirme eylem planı" iddiasına ilişkin “Zaten adalet mekanizması darmadağın edildi. Hukuk tatile çıktığı için neyi yadırgamamı bekliyorsunuz ki? Şahsen bana artık her tür operasyon mümkün görünüyor. Hepimiz bunlara tanık veya kurban olabiliriz.” ifadelerini kullanıyor. Artık Başbakan’ın yanında, eski statükonun gadrine uğramış kişilerin azalmasını da bu çerçeveye oturtuyor. Şu örneklerin altını çiziyor: “Yiğit Bulut başdanışman. Bürokrasiden yükselmiş Efkan Ala, içişleri bakanı. Başbakan’ın 40 yıllık arkadaşı İdris Naim Şahin, artık yanında değil. Ve o Ala, o Şahin’i suçluyor. Birdenbire hain oldu adamcağız” dedi.

Reha Çamuroğlu, Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda rotasının kaydığını öne sürerken, “Türkiye’nin yönünü yitirdiğini, o kayaya bu kayaya çarptığını düşünüyorum. Çoktandır teknenin su almakta olduğu düşüncesindeyim.” diyor.

'Aleviler, Ekmeleddin İhsanoğlu'na önyargıyla yaklaşmaz'

CHP ve MHP’nin ‘çatı aday’ olarak Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nu göstermesini de yorumlayan Alevi yazar, “Son derece isabetli bir tercih. İhsanoğlu’nun kapsayıcı, kucaklayıcı bir cumhurbaşkanı figürü olmaya çok uygun bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Kimse kendisinden ‘başkan baba’ olmasını beklemiyor. Ulusun tümünü tekrar kucaklamaya aday bir isimdir. Bana göre, Sayın Başbakan açısından da çok çok ciddiye alınması gereken bir rakip. Bu görevi hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum.” değerlendirmesinde bulunuyor. Kendisinin de 2008 yılında TBMM Büyük Hizmet Ödülü için İhsanoğlu’nu önerdiğini hatırlatıyor. Alevilerin İhsanoğlu’na karşı olduğu iddiaları içinse şunları söylüyor: “Ben bunun kasıtlı abartıldığı kanaatindeyim. Sayın İhsanoğlu’nun Müslüman kimliği beni bir Alevi olarak hiç mi hiç rahatsız etmemektedir. İslamcı olsaydı ederdi. Dolayısıyla ben Alevilerin sandık başına gittiklerinde kendilerine atfedilen önyargılarla davranmayacağı kanaatindeyim. İhsanoğlu gibi son derece çağdaş kimlikte karşımıza çıkmış bir değerli seçeneği değerlendirmemenin yanlış olacağını düşünüyorum. Alevilerin en çok oy verdiği parti, İhsanoğlu’nu aday gösteriyorsa herhalde onlar da kendi tabanlarına kulak veriyorlardır. Yani bu noktada kimse Alevileri ağızdan dolma tüfeklere benzetmesin. Yanılırlar. Aleviler adına konuşmuyorum fakat şunu görüyorum; Aleviler sandık başına gittiklerinde iki tercihten birine yöneleceklerse, ki öyle görünüyor, tercihleri net olacaktır. Sandığa gitmemenin ise böyle bir dönemde her bir vatandaş için çok ağır bir sorumluluk ve hata olacağı kanaatindeyim.”