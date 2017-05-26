Eski AKP’li başkan, ‘FETÖ’den gözaltına alındı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eski AKP İlçe Başkanı Mehmet Sarı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Sakarya’da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Sarı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evine baskın düzenledikleri Sarı’yı gözaltına aldı.

Mali müşavir olan Mehmet Sarı ilçede AKP'nin kurucu ilçe başkanlığı görevinde bulunurken, ayrıca Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sakarya Sanayici ve Girişimci İşadamları Derneği Akyazı Şubesi’nin yönetiminde görev yapıyordu. Mehmet Sarı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.