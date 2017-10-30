Eski AKP'li bakan: Osman Kavala'nın mağduriyeti, Türkiye'yi dünyadan koparmak isteyenlerin işine yarar

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sivil toplum çalışmalarıyla bilinen, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala'nın gözaltında tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Günay, "Osman Kavala mağduriyeti, Türkiye'yi dünyadan koparmak isteyenlerin işine yarar" dedi.

Kavala Gaziantep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alınmıştı.

AKP döneminde bakanlık da yapan Günay bugün Twitter'dan Ahmet Hakan'ın köşe yazısını paylaşan eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas'ın tweet'ini retweet yaparak şu yorumu yaptı:

"Osman Kavala gibi demokrat, insan hakları savunucularının mağduriyeti, ancak Türkiye'yi dünyadan koparmak isteyenlerin işine yarar."