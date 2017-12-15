Eski AKP yöneticisi, Hristiyanlığa geçtiğini açıkladı

AKP'nin Kayseri İl Başkan Yardımcılığı ile yöneticilik de yapan Mehmet Akif Kum Hristiyan olduğunu açıkladı.

OdaTV'de yer alan habere göre Kum, “Üniversite yıllarımdan beri din konusunda yaptığım araştırmalar neticesinde bir tercih yapıp Hıristiyan oldum. Bunda ne var? Ateistler kadar kötü değil ya, onlar hiçbir şeye inanmıyor. Tanıdığım ateist insanlar var, ateist olduklarını bile söyleyemiyorlar! Bunları söylemek cesaret ister. Ben artık Hz. İsa’ya inanıyorum” dedi.

Mehmet Akif Kum, NTV’de Gökay Otyam’ın hazırlayıp sunduğu ‘Ekonomi Notları’ isimli programda Anadolu’da Markalaşma Trendi konusunu ele alarak boy göstermişti. Mehmet Akif Kum’un ayrıca, Recep Mamur’un Sahibi olduğu, Doğan Havur’un da Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Kayseri Merkezli TV 1 isimli televizyon kanalında geçmişte “İşin İçinden” isimli bir programı da hazırlayıp sunduğu biliniyor.