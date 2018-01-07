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Eski AKP ve CHP'li üyelerinin de aralarında bulunduğu 150 kişi MHP'ye katıldı

Eski AKP ve CHP üyelerinin de aralarında bulunduğu 150 kişiye rozetlerini MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan taktı

07 Ocak 2018 00:05

Son dönemlerde daha çok MHP'li üyeler partilerinden istifa ederek Meral Akşener'in başkanlığını yaptığı İyi Parti'ye katılırken Muğla'nın Bodrum ilçesinde  ise aralarında eski AKP ve CHP üyelerinin de olduğu yaklaşık 150 kişi, MHP'ye katıldı.

MHP MYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra bir restoranda düzenlenen törenle partiye yeni katılan  aralarında eski AKP ve CHP üyelerinin de olduğu yaklaşık 150 kişi rozetlerini taktı.

Burada konuşan Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, partiye yeni katılanlara hoş geldiniz diyerek, "Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte MHP'nin ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu duruş gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Amasız, fakatsız milli çıkarları savunmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın, MHP kadrolarıyla Başbuğu Alparslan Türkeş'in yolunda, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ülkesi ve milleti için elinden geleni değil, gereğini yapmaya devam edecektir" dedi. (DHA)

 

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