Eski AKP MKYK üyesi ve AYM raportörü Prof. Osman Can: Mahkemelerin tahliyeye direnmesi hukuken yanlış!

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Prof. Osman Can, AYM Genel Kurulu'nun tutuklu yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği "tahliye" kararının İstanbul 13 ve 26'ncı ağır ceza mahkemelerince "Gerekçeli karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı" denerek reddedilmesine tepki gösterdi.

"Mahkemelerin tahliyeye direnmeleri hukuken yanlıştır. Mahkemeler konuya politik olarak değil, hukuki olarak bakmalıdır" diyen Can, sosyal medya hesabında şu paylaşımları yaptı:

"Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Bireysel başvuruya ilişkin kararları ise öncelikle ilgili mahkemeleri bağlar. Bu tartışmasızdır. Anayasa Mahkemesi M. Altan ve Ş. Alpay kararlarında yetki/görev gaspı yapmamıştır."

"Bireysel başvuruya bakma, ihlal kararı ve gereği için dosyayı ilgili mahkemeye havale etme Anayasa Mahkemesi görevine/yetkisine girer. Gerekçenin hatalı olduğunu ileri süren 13. ACM’nin bu iddiası tartışılabilir ancak AYM’ye ilişkin yetki gaspı iddiası kesinlikle geçersizdir."

"AYM’nin bir kararının diğer mahkemelerin hukuki görüşüne yahut yasa ve Anayasa yorumuna uygun olmaması AYM kararına uymamanın gerekçesi olamaz, aksi tutum Anayasa’yı ihlal demektir."

"13. ACM'nin gerekçesinde AYM Kanunu 49/6'daki “kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz” kuralı hatırlatılıyor ve AYM’nin bu kurala aykırı davrandığı iddia ediliyor. Bu çok önemli, ancak bu iddia doğru değil, hatta AYM bu konuda fazlasıyla titizdir."

"13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında ıskalanan husus şudur: Anayasa Mahkemesi tutuklama gibi yargılama güvenceleri konularında inceleme yaparken yaptığı ihlal tespiti kaçınılmaz olarak aynı zamanda kanun yolunda gözetilmesi gereken bir hususa ilişkin olacaktır."

"Bu içiçe geçmişlik durumu yargılamaya ilişkin temel hakların doğasından kaynaklanıyor ve bu tartışma Türkiye’ye özgü değil, Avrupa’da da yapılıyor. Ancak bu durum hiçbir hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi kararına uymamanın gerekçesi yapılmıyor"