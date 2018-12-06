Eski AKP milletvekilinden partisine gönderme: Son demlerini yaşıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu, aynı saatlerde sosyal medya hesabı Twitter'da "Bir siyasî partinin adayları arasında ne kadar çok vali, müsteşar, genel müdür görüyorsanız bilin ki o parti ömrünün son demlerini yaşamaktadır" mesajını paylaştı.

AKP Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu Trabzon'dan, Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce'yi Sakarya'dan Bingöl Gençlik Örgütleri ve Spor Hizmetleri Erdal Arıkan'dan aday göstermişti.