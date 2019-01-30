Eski AKP milletvekili ve Karar yazarı Ocaktan: Demokrasi, sahte peygamberlerin saldırısı altında

Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, demokrasinin alternatifi olan sistemlerin despotik yönetim modelleri olduğunu hatırlattı. En önemli yönetim modelinin demokrasi olduğunu savunan Ocaktan, "Demokrasi sahte peygamberlerin saldırısı altında" dedi.

21 ülkeden 30 tanınmış entelektüel, ortak bir manifestoyla milliyetçiliğin ve popülizmin güç kazanması ve liberal demokrasi değerlerinin tehlike altında olması nedeniyle “Avrupa gözlerimizin önünde parçalanıyor” uyarısında bulunmuştu.

Ocaktan da bu manifestoya bugünkü yazısında yer verdi ve ekledi:

Ben, faşizmin yeniden dünyanın başına bela olmasından korkuyorum.

Çünkü ben, yabancı düşmanlığı ve İslamofobya ile büyüyecek bir nefret dalgasının hepimizi felakete sürüklemesinden endişe ediyorum.

Çünkü ben, özgürlüklerimizi ateşe atmak isteyen ruh kundakçılarının liberal demokrasiyi batıracağına inanıyorum.

Çünkü ben, öfkeyle kitleleri peşine takan popülizmin sahte peygamberlerinin, insanlığın yüzyıllardır mücadele ederek elde ettiği demokratik kazanımları egoları için heba etmekten çekinmeyeceklerine inanıyorum.

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