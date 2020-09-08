Eski AKP milletvekili Tosun: Taammüden insan öldürenin cezası ölüm olmalı, insan canı bu kadar ucuz olmamalı

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı idam tartışmalarına ilişkin, "Taammüden insan öldürenin cezası ölüm olmalıdır ki, öldürmeyi kafaya koyanları biraz düşündürsün, caydırsın. Ben kısasta hayat olduğuna inananlardanım" görüşünü savundu.

Tosun, "Neymiş efendim idam cezası kaldırılmış! İdam cezasının kaldırılmış olması maalesef katil ruhlu canileri suça teşvik etmekten başka bir işe yaramamıştır. Evet, idam cezasının AB’ye üyelik uğruna yürürlükte iken bile uygulanmaması, sonra da kaldırılması bir işe de yaramamıştır. Evet, Türkiye aynı zamanda bir Avrupa ülkesi olarak AB’ye üyelik hedefinden vazgeçmiş değildir. Ama artık ayan beyan görülüyor ki, AB Türkiye’yi birliğe almaktan vazgeçmiştir! Onlar almamakta kararlılar aslında, biz de alınmayacağımızın bilincindeyiz. Buna rağmen ne biz vazgeçiyoruz ne onlar kabul ediyorlar!" düşüncesini dile getirdi.

Tosun, "Dolayısıyla AB’ye uyum gerekçesiyle atılmış ama toplumumuzun endişeyle karşıladığı düzenlemeler artık mercek altına alınmalıdır. İdam cezası bunlardan biridir. Kadın cinayetlerinin arttığı günümüzde idam cezası daha bir önem kesbetmiştir. Benim şahsi kanaatim, başkasına hayat hakkı tanımayan katile de hayat hakkı tanınmamalıdır. İdam cezasının kaldırılması, katil suçunun caydırıcılığını da ortadan kaldırmıştır. İdam sadece suçluyu cezalandırmak değildir. İdam aynı zamanda caydırıcılığı itibariyle topluma hayat verir." yorumunu yaptı.

Tosun, "Taammüden insan öldürenin cezası ölüm olmalıdır ki, öldürmeyi kafaya koyanları biraz düşündürsün, caydırsın. Ben kısasta hayat olduğuna inananlardanım. Bir insanı suçsuz yere öldürenin bütün insanlığı öldürdüğüne inanırım. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Cana kıyan bedelini canıyla ödemeli ki cana kıymayı aklına koyan başkaları bir kez daha düşünsün. Reyhanlı’daki, Ankara’daki, Reina’daki kâtili eylemi sırasında engel olmak için güvenlik güçlerinin öldürmesi ne kadar meşru ise onlarca insanı katlettikten sonra ona idam cezası verilmesi de en az o kadar meşrudur!" ifadesini kullandı.

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