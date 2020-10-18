Eski AKP milletvekili Resul Tosun: Başkanlık sistemiyle artık muhalefet partilerinin iktidara gelme ihtimali kalmadı

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun , "Muhalefet partilerinin birleştiği tek nokta var o da eski sisteme dönmek. Adını güçlendirilmiş parlamenter sistem koydukları bir hülyanın peşine düştüler. Çünkü başkanlık sistemiyle artık muhalefet partilerinin iktidara gelme ihtimali kalmadı." düşüncesini dile getirdi.

Tosun, "Zira bu sistemde artık partilerden ziyade adayların iktidarı söz konusu. Başkan adayı seçimi kazanır 5 sene ülkeyi idare eder. Seçimden sonra hükümet ortağına ihtiyacı yoktur. Koalisyon ortağına ihtiyaç yoktur. Meclisin güvenoyu yoktur. Gensoru yoktur. Bütün bunlara ilaveten nüfusunun yüzde yetmişi muhafazakâr olan Türkiye’de artık Kılıçdaroğlu veya Kaftancıoğlu zihniyetindeki siyasetçilerin iktidar olma ihtimali ortadan kalkmıştır. Yani klasik bir CHP’linin cumhurbaşkanı seçilmesi imkânsız hale gelmiştir. Onun için Kılıçdaroğlu ‘ben adayım’ diyememektedir. Onun için Ekmelüddin’den ve Başkan Erdoğan’ın eski arkadaşlarına yeşil ışık yakmaktan medet ummaktadır." görüşünü savundu.

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