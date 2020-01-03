Eski AKP milletvekili Ocaktan: Yerli otomobil coşkusuna kendini kaptıranların otoriter kalkınma modeline bel bağlamaları talihsizlik

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, TOGG’un yerli otomobili tanıtmasının ardından yapılan yorumları değerlendirdi. Ocaktan, “Yerli otomobil projesinin memnuniyetle karşılandığı şu günlerde, kendilerini vatan-millet-Sakarya coşkusuna fazla kaptıran bazı çevreler tarafından açıkça ifade edilmese de adeta "Demokrasi, hukuk, özgürlük karın doyurmuyor. Bakın artık yerli arabamız, İHA’larımız da var, dünyanın en büyük hava limanını yaptık, şimdi sıra Kanal İstanbul’da' benzeri bir eda ile otoriter kalkınma modeline bel bağlamaları talihsizliktir” görüşünü savundu.

Ocaktan, “Maalesef demokrasi ile kalkınma arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmadığını savunan bu anlayış, özgürlüklerin olmadığı otoriter ülkelerin de rahatlıkla teknolojide ilerleyebildiklerini, dolayısıyla çok da demokrasiye ihtiyaç olmadığını ima ederek bir bakıma ‘yerli’ ve ‘milli’ bir demokrasi havariliği yapmaktadırlar.

Unutmayalım Anayasa Mahkemesi, 2.5 yıldır kapalı olan Wikipedia’nın erişim yasağını anayasaya aykırı bulmasına rağmen yasağı hala devam ettiren, ifade ve basın özgürlüğünü fazla önemsemeyen yerli ve milli demokrasi anlayışıyla belli oranda bir kalkınma sağlayabiliriz, ama insanlarımızın kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlayamayız” ifadesini kullandı.

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