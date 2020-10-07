Eski AKP milletvekili Ocaktan: Umarız bir gün bu ülkede de ‘hukuk devleti’ hâkim olur

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Son zamanlarda öyle şeyler yaşıyoruz ki, olup bitenler karşısında şaşırma duygumuzu tümden kaybettiğimizi söylesek herhalde abartmış olmayız. Umarız bir gün bu ülkede de ‘hukuk devleti’ hâkim olur" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Yaşananları izah etmekte zorlandığımız anlarda bazen 'Bu kadar da olur mu' diye hayıflanıyoruz, bazen de bu hali 'derin güçler'e havale ederek bir bakıma çaresizliğin fotoğrafını çizmeye çalışıyoruz. Zira yakın tarihimiz bize, izahı yapılamayan bütün kirli ve karanlık ilişkilerin arkasında derin devletin olduğu şeklinde dipsiz bir miras bıraktı." görüşünü savundu.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun "Suskunluk sarmalı" başlıklı yazısına da değinen Ocaktan, "Maalesef devlet yönetiminde adalet ve hakkaniyet duygusu kaybolunca yapılan hukuksuzlukların ve yürek yakan acıların tarifini yapmak ad imkânsız hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.