Eski AKP milletvekili Ocaktan:  Trump’ın gidişine Amerikalılardan çok Türk medyasındaki sevdalıları üzüldü, yas tutmaktan vazgeçtin artık

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Trump’ın gidişine Amerikalılardan çok Türk medyasındaki Trump sevdalıları üzüldü, yas tutmaktan vazgeçtin artık" görüşünü savundu.

Ocaktan, "Bütün dünyada kötülüğün simgesi haline gelen Trump’ın gidişi, genel olarak Cumhuriyetçileri değil belki ama özellikle ona biraz dini saiklerle ve biraz da trolcü bir anlayışla bağlananları çok üzdüğü muhakkak." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Ancak Trump’ın gidişine Amerikalılardan çok Türk medyasındaki Trump sevdalıları üzüldü. Seçim sonuçlarının açıklandığı ilk saatlerde henüz tehlikenin farkında değillerdi ve kendilerini mutlu hissediyorlardı. Ancak saatler ilerledikçe içlerinde bir şeylerin koptuğunu derinden hissetmeye başladılar. Çok doğal olarak 'yaklaşıyor yaklaşmakta olan' diye içlerinde umutsuzluk rüzgarları esmeye başladı. Gördüğünüz gibi korkacak bir durum yok, zira demokratik değerler ve hukuk herkes için olduğu gibi sizin için de hayati bir ihtiyaç... Trump için yas tutmaktan vazgeçin artık, zor olsa da demokrasiye alışın... " ifadesini kullandı.