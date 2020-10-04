Eski AKP milletvekili Ocaktan: TRT Radyo 3'ün müzik konusundaki güzel işlerini görünce, bu ülkeye dair umutlarım biraz daha güçleniyor.

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "TRT Radyo-3 harika işler yapıyor. Günün her saatinde Klasik Batı müziğinden caza, rock’tan popa kadar dünyanın değişik coğrafyalarından yükselen seslerle hayatımıza renk katıyor. Açıkçası radyo-3’ün müzik konusundaki güzel işlerini görünce, bu ülkeye dair umutlarım biraz daha güçleniyor." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Edebi değerlere yakın, gırtlaktan gelen sesiyle bir kadın 'Sous le Ciel de Paris' şarkısını söylüyor... Adı Julitte Greco... Şarkıyı dinlerken kendimi müthiş bir şiirin tam ortasında buluyorum adeta. Ve Greco bir başka şarkısıyla devam ediyor, -'Les Feuilles Mortes...' Büyük bir şiirin ırmağında akan bu şarkıların hiç bitmemesini istiyorum." ifadesini kullandı.

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