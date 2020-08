Eski AKP milletvekili Ocaktan: The Rolling Stones'un dava açmayı planladıklarını duyunca Trump’a karşı bütün negatif dualar dans etmeye başladı zihnimde

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, The Rolling Stones’un şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz biçimde kullanan ABD Başkanı Trump’ı köşesinde eleştirdi. Ocaktan, "Trump’a dava açmayı planladıkları haberini okuyunca, bir anda Trump’a karşı bütün negatif dualar dans etmeye başladı zihnimde" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, “Sevgi, Barış, Özgürlük” (Love, Peace, Freedom) sloganıyla yola çıkmışlardı, savaş karşıtıydılar, özgür bir dünya istiyorlardı. Amblemlerini çiçeklerle yaptılar, silahlarının namlularına çiçek soktular, Vietnam işgaline karşı yürüdüler ve vahşi kapitalizmin yarattığı eşitsizliğe ve yabancılaşmaya baş kaldırdılar... Hayatın kötülüklerine karşı rock müziğine sığındılar...1969’da gerçekleşen Woodstock onlar için adeta bir dönüm noktasıydı. Bu akımın önemli müzik grupları ve şarkıcıları arasında Jefferson Aeroplane, Greathfull Death, Joan Baez, Jannis Joplin, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Who, Lou Reed sayılabilir." ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Geçtiğimiz günlerde efsanevi rock müzik grubu The Rolling Stones’un şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz biçimde kullanan ABD Başkanı Trump’a dava açmayı planladıkları haberini okuyunca, bir anda Trump’a karşı bütün negatif dualar dans etmeye başladı zihnimde... Bilindiği gibi ABD Başkanı seçim mitinglerinde muhafazakar tabanını coşturmak için Rolling Stones’un 1969 tarihli klasik şarkısı “You Can’t Always Get What You Want”ı kullanıyor. Şarkının bir buklesi şöyle:

/Onu bugün resepsiyonda gördüm

Bardağında kanayan bir adam vardı

Kandırma sanatı üzerinde uzmanlaşmış

kan lekeli ellerine bakarak anlayabiliyordum/

Nasıl yani, özgürlüklerden nefret eden, ayrımcılığın, faşizan duyguların süslü ihtiyarı Amerikan halkını “Çiçek Çocukları”nın şarkısıyla mı kandıracak...

Politikacılar her zaman kandıracak birilerini bulabilirler belki, ama Stones’un olduğu bir dünyanın içine doğmak bir güneş, bir ay, bir de Rolling Stones... Onlar hep var olacak ve hepimiz için özgürlüğün şarkısını söylemeye devam edecekler.

Çünkü onlar hızlı hayatlar, yalanlar, acılar, çabalar, kavgalar; başkaldırı, özgürlük, eğlence, ölüm için söylenegelmiş daha ne varsa hepsini en uçta yaşayıp ayakta kalmayı başarmışlardır.

