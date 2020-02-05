Eski AKP milletvekili Ocaktan'tan dış politika eleştirisi: 'Değerli yalnızlığımız'da yolun sonuna geldik

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin son zamanlarda yürüttüğü dış politikayı eleştirdi. Ocaktan, Avrupa Birliği sürecine dönmenin önemine vurgu yaparken, "Dış politikada eksen kaymasının sonucunda oluşan 'değerli yalnızlığımız'da yolun sonuna geldik. Bundan sonra ya stratejik perspektif açısından en rasyonel partnerimiz olan Avrupa ile ilişkilerimizi daha da derinleştirerek yürüyeceğiz, ya da Rusya’nın Esad’ı ihya politikaları karşısında hayıflanmaya devam edeceğiz" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, " Putin’in Suriye konusundaki tavrı son derece net; Esad’ın önündeki engelleri sonuna dek kaldırmak. Bu çerçevede Putin-Esad ortaklığının İdlib’teki temizlik harekatı tıkır tıkır işliyor, buna Türkiye’ye bedel ödetmek de dahil. Nitekim, Rusya ve rejim güçleri İdlib’te Türk konvoyunu bombalayarak 7’si asker 8 vatandaşımızı şehit etti ve şu ana kadar özür dileme gereği bile duymadılar." ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Gelişmeler gösteriyor ki 8 şehidimize rağmen, Astana sürecinden ayrılmamız sanıldığı kadar öyle kolay bir iş değil. Bilindiği gibi Rusya ve rejim güçlerinin İdlib’teki katliamlarından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Ocak’ta “Astana süreci bitmiştir” açıklamasını yaptı ve iki gün önce Türk konvoyuna saldırdılar. Şimdi, dışişleri bakanlığı “Astana süreci bitmedi, yara aldı” açıklamasını yapıyor. Yani, Esad bütün Suriye’de ayağa kalkana kadar Astana’ya devam...

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