Eski AKP Milletvekili Ocaktan: MHP'nin gelecek seçimlerde daha da güçlenmesi kaçınılmaz

Eski AKP Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerinde çok rasyonel bir analiz yaptığını söyledi. Ocaktan 24 Haziran seçimlerinde AKP'nin oylarının MHP hanesine yazıldığını kaydederek, "Eğer AK Parti kuruluşunda ortaya koyduğu ortak aklı yeniden inşa ederek derlenip toparlanamazsa, MHP’nin gelecek seçimlerde daha da güçlenmesi kaçınılmazdır" dedi.

Ocaktan'ın "AK Parti’nin dereleri MHP’ye akıyor" başlığıyla (26 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Mevcut siyasi yapının gidişatını doğru okuyan bir göz, sağın farklı eğilimlerinden oluşan AK Parti’den, başka partilere gitme ihtimali olan oyların doğal olarak akacağı adresin MHP olduğunu rahatlıkla görecektir. 24 Haziran seçim sonuçları bunun en önemli göstergesidir. Muhtemelen işin başında, yerel seçim ittifakı konusunda AK Parti’nin isteksiz davranmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu oy geçişkenliğidir. Anketlerin diliyle ifade etmek gerekirse; halihazırda CHP ve İYİ Parti 24 Haziran’daki oylarını koruyor, ama MHP oyları artıyor. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki, MHP’nin oy anlamında beslendiği tek kaynak AK Parti havuzudur. Ve bu havuzdaki suyun akış yönü de MHP’dir.

Aslında bu, AK Parti’nin gönül rızası ile kabul edebileceği bir durum değil. Düşünün ki Türkiye’nin en büyük partisi, sırf MHP’nin gönlünü hoş etmek için bazı illerde ve ilçelerde aday çıkarmayacak, bugüne kadar AK Parti’nin aklının ucundan bile geçmeyecek bir durum. Ama MHP’den başka bir çaresi yok... Eğer AK Parti kuruluşunda ortaya koyduğu ortak aklı yeniden inşa ederek derlenip toparlanamazsa, MHP’nin gelecek seçimlerde daha da güçlenmesi kaçınılmazdır.