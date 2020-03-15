Eski AKP milletvekili Ocaktan: Hükûmetin önlemler konusundaki kararlarının biraz gecikmeyle geldiğini söylemek gerekiyor

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'de de 6 vakanın görüldüğü yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin hükûmetin önlemler konusundaki kararlarının biraz gecikmeyle geldiğini belirtti.

Ocaktan, "Sağlık bakanlığı işin başında doğru adımlar atmış olmasına rağmen, hükümetin önlemler konusundaki kararlarının biraz gecikmeyle geldiğini söylemek gerekiyor. Önümüzde İran ve İtalya örneği var; ilk günlerde tehlikeyi ciddiye almadıkları için maalesef bu ülkelerde felaketin boyutları her geçen gün artmaktadır." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Umarız iki ay sonra içimizi yakacak bir fotoğrafla karşı karşıya kalmayız. Oysa daha kararlı ve radikal tedbirler alabilirdik, okulları daha erken tatil edip bütün toplantılara kapıları kapatabilirdik. Evet kararlar isabetlidir, Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Koronovirüsün görüldüğü ülkelerde yüksek risk gurubundaki Müslümanların mazeretli sayılabilecekleri ve bu sebeple cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilecekleri” şeklinde bir açıklama yapmıştır, ama bu ifadeler muğlaktır. Keşke, tehlike geçene kadar insanların Cuma namazlarına gitmemeleri konusunda daha uyarıcı bir dil kullanılabilseydi..." görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Galiba biz itaat kültürüyle beslenen bir gelenekten geldiğimiz için, birilerinin bize tepeden talimat vermesini bekliyoruz. Bu yüzden de rasyonel aklın gerektirdiği tedbirlerden ziyade, tarihsel hafızamızdaki ezberlere itibar ediyoruz.

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