Eski AKP milletvekili Ocaktan: Eğer dünya çapında bilim insanlarımız olsaydı 'Camileri yeniden fethediyoruz' sloganıyla değil bilimsel gelişmelerle övünürdük

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde kullanılan "Camileri yeniden fethediyoruz” sloganı eleştirdi. Ocaktan, "Eğer bizim de filozoflarımız, dünya çapında bilim insanlarımız olsaydı belki bugün İstanbul’un fethinin yıldönümünde 'Camileri yeniden fethediyoruz' sloganıyla değil, bilim insanlarımızın ürettiği yeni bilimsel gelişmeler ve teknolojilerle övünürdük." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Milletlerin hayatında milat niteliği taşıyan tarihi dönüm noktaları vardır. İstanbul’un fethi de bir medeniyet ufku olması açısından yeni bir çağın kapılarını aralayan bir tarihin adıdır. Maalesef zihin dünyamız, kültürel kodlarımız hep fetihlere, şanlı tarih yürüyüşlerine ayarlı olduğu için, kurduğumuz imparatorlukların önemli bir bölümünde bilimin ve fikri tekamülün önünü açan rasyonel bir karakter kazanamadık. Bu yüzden de neredeyse yüzyıllardır şanlı tarih masalları anlatıp, gelişmiş dünyanın icat ettiği nimetleri camın dışından yalamaya devam ediyoruz." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Eğer bugün büyük düşünce insanlarımız, dünya çapında müzisyenlerimiz, mimarlarımız olsaydı Covid-19 salgını yüzünden büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan insanların derdine çare üretmek yerine, 29 Mayıs’ta hamasetten siyaset üretmeye ihtiyaç duymazdık" ifadesini kullandı.

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