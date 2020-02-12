Eski AKP milletvekili Ocaktan: Dış politikadaki strateji eksikliğimiz Suriye’de bizi öylesine talihsiz bir kavşak noktasına getirdi ki…

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin dış politikada strateji eksikliği olduğunun altını çizerek, "Son dönemde dış politikada yaşadığımız savrulmaların en dramatik halinin Suriye özelinde yaşandığını söylemek artık bir kehanet değil. Maalesef dış politikadaki strateji eksikliğimiz, bizi Suriye’de öylesine talihsiz bir kavşak noktasına getirdi ki şu andan itibaren kalsak da, dönsek de kayıplarımızı telafi etmek hiç kolay olmayacak." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Bu ülkede yaşayan herkes kırılan onurumuzu tamir edecek, acımızı bir nebze olsun dindirecek bir adım atılmasını beklemektedir. Doğrusu Bahçeli’nin, 'Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam’a girmeyi şimdiden planlamalıdır' şeklindeki açıklamalarına paralel bir çılgınlığı göze alabilir miyiz bilemem ama, diplomatik derinliği olan, daha rasyonel adımların atılması gerektiği de muhakkak." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Artık bir gerçeği kabul edelim ki, bizim açımızdan Suriye bağlamında Rusya ile yapılan bütün anlaşmaların ve ikili ilişkilerin nihayetinde varacağı yer 'değerli' bir yalnızlıktır... Aslında Suriye’de 9 yılda yaşanan tecrübelerden ortaya çıkan kanaat odur ki, Türkiye kendini sadece Rusya alternatifine indirgeyen dış politika yaklaşımlarını gözden geçirmek ve de Batı ittifakı ile ilişkilerini zenginleştirmek durumundadır" ifadesini kullandı.

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