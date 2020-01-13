Eski AKP milletvekili Ocaktan'dan partisine eleştiri: İktidarının bugün geldiği nokta ibret verici

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının ‘millî iradeyi’ sınırsız bir güç olarak gördüğünü ve bugün geldiği noktanın ibret verici olduğu görüşünü savundu. Ocaktan, AKP’nin ‘Ben yaptım’ oldu siyasetinin müşterisinin azaldığını, bunun en büyük kanıtının ise 23 Haziran İstanbul seçimleri olduğunu dile getirdi.

Ocaktan yazısında, “AK Parti kuruluş ilkeleriyle, siyaset etme anlayışıyla Türk siyasetinde müstesna bir örnek oluşturmuştu. Bugünden geriye dönüp baktığımızda, hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez bir ilke olarak ortaya koyduğunu, özgürlükçü politikaları en üstte tuttuğunu, ‘ortak akıl’ siyasetiyle ülkedeki bütün farklı sesleri dikkate alarak 70 milyonu kucaklamayı hedeflediğini görürüz. Herkesin bildiği bir gerçek var ki AK Parti ilk iki döneminde gerçekleştirdiği bütün icraatlarında bütün toplum kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate almış ve asla millete rağmen bir adım atmamıştır. Ve daha da önemlisi, asla popülist uygulamalara itibar etmemiştir” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın