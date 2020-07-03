Eski AKP milletvekili Ocaktan: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile girdiğimiz 'dar koridor' dan bir türlü çıkamıyoruz

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, pandemi sürecinin iktidara çok önemli bir fırsat sunulduğunu ancak bunun değerlendirlemediğini dile getirdi. Ocaktan, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile girdiğimiz 'dar koridor' dan bir türlü çıkamıyoruz" görüşünü savundu.

Ocaktan, "Maalesef iktidar bu süreçte ciddi ekonomi paketleri açıklayarak zor durumda olan kitlelerin derdine çare üretemedi, çünkü para yok. Öngörülebilir bir gelecekte çare üretmesi de pek mümkün gözükmüyor. Ülkenin en önemli gelir kalemlerinden birisi olan turizmde umutsuz bir tablo var. Doğal olarak iktidar her gün Batı’ya seferler düzenliyor, turist göndermeleri için gelişmiş ülkelere dil döküyor. Her vesileyle meydan okuduğumuz Avrupa’ya yapılan bu ziyaretlerin bir tek amacı var; düzgün bir Türkiye fotoğrafı sunabilmek..." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Çünkü iktidar da biliyor ki son yıllarda Türkiye’nin derin bir şeffaflık sorunu var, ‘hukuk devleti’ algısında problem var, Merkez Bankası gibi bağımsız olması gereken kurumlar yeterince güven vermiyor. Bu negatif görüntü yüzünden iyi yönetildiğine inandığımız pandemi sürecinin sıhhatini anlatmakta bile güçlük çekiyoruz. Oysa pandemi süreci iktidara çok önemli bir fırsat sunmuştu. bütün toplum kesimlerini etkileyen salgın sürecinde iktidar daha şeffaf ve bütün Türkiye’yi kucaklayan bir görüntü sergileyebilirdi. Mesela Türk Tabipler Birliği’ni de sürece dahil ederek pandemi konusunda farklı seslerin çıkmasına fırsat vermeyebilirdi. Dahası Cumhurbaşkanı, barolardan esnaf odalarına, belediyelerden sendikalara ve farklı sivil oluşumlara kadar herkesi sürece katarak güçlü bir Türkiye fotoğrafı verebilirdi." ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Ve en önemlisi de, yine bizzat Cumhurbaşkanı siyasi parti liderlerini toplayıp onların da görüşlerini alarak, memleketin içinden geçmekte olduğu kritik süreçten dayanışma içinde birlikte çıkma mesajını verebilirdi. Ama ne yazık ki bunların hiçbirisi yapılmadı. İktidarın özellikle son beş yılda içine girdiği 'ben yaptım oldu' anlayışı, birlikteliği değil, kutuplaşmayı ve gerilimi daha da derinleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Şimdi iktidarın pandemi sürecinde kaçırdığı fırsatları görünce insan hayıflanmadan edemiyor.

Eğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pandemi sürecinde hiçbir kesimi “illet-zillet” diye ötekileştirmeden, belediyelerden, bütün farklı toplum kesimlerine kadar herkesi tam bir şefkat duygusuyla kucaklayan bir fotoğraf ortaya koyabilseydi, eminim hem iktidar, hem de Türkiye kazanırdı.

İnanıyorum ki gizli-kapaklı işler algısına fırsat vermeyen şeffaf, güçlü bir “hukuk devleti” görüntüsü olan, özgürlükler konusunda kendisine güvenen bir Türkiye’nin kimseye dil dökmeden de bazı imkanları elde etmesi işten bile değildi. Ne yapalım ki zorla güzellik olmuyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile girdiğimiz “dar koridor” dan bir türlü çıkamıyoruz.

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