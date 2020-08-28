Eski AKP milletvekili Ocaktan: 'Büyük Türkiye' hikâyesinin sonunda gazetecileri, yazarları, siyasetçileri cezaevinde terbiye etmeye devam ediyoruz

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Evet hayali de olsa parlak hikâyeler yazıyoruz, ama henüz ‘hukuk devleti’ni keşfedemediğimiz için bu 'Büyük Türkiye' hikâyesinin sonunda gazetecileri, yazarları, sivil toplum insanlarını, siyasetçileri cezaevinde terbiye etmeye devam ediyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, " Halihazırda Türkiye dahil pek çok İslam ülkesinin hali ortada... Mesela şu anda Türkiye’de hakim olan zihniyet, topluma öyle bir hikaye anlatıyor ki bırakın normal insanların hayal dünyasını, peri masallarında bile gerçekleşmesi mümkün olmayan hikayeler... Bütün dünyaya kafa tutan, emperyalistlere meydan okuyan, büyük yeraltı zenginlikleriyle dünyanın en zengin ülkelerini bile kıskandıran bir ülke..." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "Ama bu hikâyenin küçük bir eksiği var, şu anda Türkiye yüksek faizlerle bile uluslararası finans kuruluşlarından kredi temin edemiyor. Ama hikayemizin ve hayallerimizin sonu hiç gelmiyor... Mesela Ayasofya’yı açarak bütün dünyayı tuş ettik, şimdi büyüklerimiz 'artık sıra Kudüs’te' hikâyesini yazmaya başladılar." ifadesini kullandı.

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