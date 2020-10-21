Eski AKP milletvekili Ocaktan: Bahçeli’nin, AK Parti’ye yol göstermesinden anlıyoruz ki önce TTB halledilecek arkasından sıra AYM'ye gelecek

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'ye yol gösterdiğini belirterek, "Önce Türk Tabipleri Birliği halledilecek arkasından sıra Anayasa Mahkemesi'ne gelecek" görüşünü savundu.

Ocaktan, "MHP lideri Bahçeli neler yapılması gerektiğini herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyor, bir bakıma önden sıyartıyor. Bu sıyartmak da nereden çıktı demeyin... Malum Türkçede, 'Türkiye Türkçesi' ağzıyla söylenen güzel bir kelime vardır Sıyartmak... Tutuna tutuna yürümek anlamındadır. Özellikle çocuklar Kur’an öğrenirken, önden bilen birisi okur ve arkasından çocuk buna göre okumaya çalışır. Anadolu’da bu tür önden okumalara sıyartmak denir. İşte bugün Bahçeli’nin yaptığı tam da böyle bir şey. Bahçeli önden sıyartıyor, arkasından Erdoğan MHP liderinin sözlerini tekrarlayarak okumaya çalışıyor bir bakıma..." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Bahçeli’nin, AK Parti’ye yol göstermesinden (sıyartma) anlıyoruz ki önce TTB halledilecek, arkasından sıra Anayasa Mahkemesi’ne gelecek ve itaatte kusur eden bütün kurumlar teker teker ortadan kaldırılacak.." ifadesini kullandı.

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