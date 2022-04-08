Eski AKP milletvekili Metiner: Yolda bulduklarınız güç-kudret sahibi olmuşlarsa işte orada durup düşüneceksiniz

Eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "O yolda bulduklarınız veya güç sahibi olduğunuz için kisvenize bürünüp yaltaklanmaktan başka bir şey bilmeyenler güç-kudret sahibi olmuşlarsa işte orada durup düşüneceksiniz" yorumunu yaptı.

Metiner yazısında, "Dönüp çevrenize bakacaksınız. Şayet yola koyulduklarınız yanınızda değilse, yanınızda olanlar da bir bir uzaklaştırılıyorsa yolda bulduklarınıza bakacaksınız. O yolda bulduklarınız veya güç sahibi olduğunuz için kisvenize bürünüp yaltaklanmaktan başka bir şey bilmeyenler güç-kudret sahibi olmuşlarsa işte orada durup düşüneceksiniz. Basiretli insan için ölçü budur. Özümüze dönmek, ayaklarımızı değerlerimizden zinhar çekmemek anlamına geldiği gibi her daim yapıp ettiklerimizden dolayı özümüzü hesaba çekmek anlamına da gelir. Bileceğiz ki bize hep en doğru en haklı olduğumuzu ve asla hata yapmadığımızı söyleyenler bizi gerçekte özümüzden saptırmak isteyenlerdir. Ramazan ayını bu anlamda bir muhasebe ayına dönüştürmeliyiz. O vakit kârlı çıkarız." düşüncesini dile getirdi.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Zinhar unutmayalım ki bizim asıl gücümüz kutsal değerlerimizdir. Bizi farklı kılan da budur. Bizi düşmanımıza benzeştiren güç anlayışı bilelim bizi Hüseyin olmaktan çıkartıp Yezid’e dönüştürür. Kutsal değerlerimizi ve öğretimizi eksene alan bu uyarılar münhasıran birileri için değildir; hepimiz içindir. Benim dediklerimi AK Partimize ve uğruna ölümü göze aldığımız Reis’imize yönelikmiş gibi her seferinde gösterenler bilsin ki bizim üzerimizden fitne çıkartmalarına izin vermeyiz. Durduğumuz yer bellidir. Duracağımız yer de bellidir. Sadakati sınanmış insanların dediklerini fitne malzemesine dönüştürenlere veyl olsun! Kutsal öğretilerimizden süzülen uyarılardan rahatsızlık duyanlara da veyl olsun! Nefsini değerlerimizden aziz bilenlere de veyl olsun!"